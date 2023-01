Var : la métropole Toulon Provence Méditerranée choisie comme territoire pilote du dispositif régional « Nos territoires d’abord »

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de renouveler sa politique de développement en faveur des territoires. Une nouvelle version du dispositif « Nos territoires d’abord » a été mise en place pour la période 2022-2027. Dans le cadre de son déploiement, la Région a choisi la métropole Toulon Provence Méditerranée (Var) comme territoire pilote. Cette dernière va ainsi bénéficier d’un investissement régional d’un montant de 78 millions d’euros sur cinq ans. Il s’agit d’un soutien financier mobilisé dans le cadre du Plan Climat, porté par la métropole.

Les fonds seront alloués à la réalisation d’une cinquantaine d’opérations. Celles-ci incluent la réhabilitation de la corniche Tamaris à la Seyne-sur-Mer et la construction d’une école-crèche à La Garde. Y figurent également la rénovation énergétique de deux écoles à Six-Fours-les-Plages et à La Crau, l’aménagement d’espaces paysagers à Ollioules et la construction d’un pôle valorisation au Pradet (Var).

Selon la Région, le dispositif a été créé pour accompagner les territoires dans leur programme d’aménagement structurant.