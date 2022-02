Var : la construction du nouveau lycée professionnel Golf-Hôtel à Hyères est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le lycée professionnel Golf-Hôtel de Hyères va être relocalisé dans le quartier de la Crestade. La construction des nouveaux locaux vient de commencer.

La pose de la première pierre du nouveau lycée professionnel Golf-Hôtel, dans le quartier de la Crestade à Hyères (Var), a eu lieu le lundi 24 janvier 2022. Evence Richard, le préfet du Var, Renaud Muselier, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hubert Falco, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée et Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères, ont assisté à la cérémonie.

Selon le calendrier du projet, le nouvel établissement, d’une capacité de 600 élèves, ouvrira ses portes à la rentrée 2024. Il présentera un pôle d’accueil et d’encadrement, un pôle dédié au fonctionnement (centre de ressources, restauration, centre médico-social) et un pôle pour l’enseignement (enseignement général, restauration-hôtellerie, tourisme). À cela s’ajouteront une salle polyvalente, un gymnase, un internat et des logements de fonction. L’ensemble du site sera agrémenté d’espaces verts. Dans un souci de performance énergétique, 500 m2 de panneaux photovoltaïques et des toits-terrasses végétalisés seront aussi mis en place.

Un budget de 46,5 millions d'euros permettra de financer les travaux. Rappelons que la construction du nouvel établissement a été décidée à la suite des inondations de novembre 2019 qui ont touché l’ancien site.