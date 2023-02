Var : l’université de Toulon rénove et modernise son campus IUT à La Garde

L'Université de Toulon a prévu de rénover son institut universitaire de technologie (IUT), situé sur le campus de La Garde (Var). La phase de définition de cette opération, estimée à 18 millions d’euros, a d’ores et déjà débuté et durera dix-huit mois. Avec ce programme, l’école entend proposer aux étudiants une amélioration de leur cadre de vie. L’objectif consiste ainsi à aménager un établissement innovant et moderne qui incarne un campus éco-responsable.

Baptisé IUT RENOV, ce projet se base sur deux opérations majeures. La première, débutée en octobre 2022, concerne la démolition et la reconstruction des bâtiments de l’IUT. Les infrastructures concernées sont les bâtiments E et GE, occupés par le département GEII (génie électrique et informatique industrielle). La seconde opération, quant à elle, s’articule autour de la transformation des lieux de vie et d’enseignement en « écocampus ».

À sa livraison, le bâtiment de la faculté offrira plus d’espace qu’auparavant. Grâce à de grandes baies vitrées qui recouvriront entièrement la façade, le bâtiment bénéficiera de la lumière naturelle tout au long de la journée. De plus, la zone offrira aux usagers plus d'espaces verts, améliorant la qualité de vie et le confort. Ces travaux permettront également de préserver l’aspect environnemental grâce au système d’imperméabilisation des sols.