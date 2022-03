Var : l’État injecte plus de 500 000 euros dans le projet de réhabilitation de la villa Noailles à Hyères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des travaux de valorisation et de rénovation sont attendus au sein de la villa Noailles, à Hyères, en 2024.

Dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique (CRTE), l’État va participer, à hauteur de 553 000 euros, à la restauration et à la valorisation de la villa Noailles à Hyères (Var). Cette opération intervient à la suite d’une réhabilitation effectuée en 2003. À l’époque, les travaux portaient sur la mise en conformité du site afin d’accueillir des expositions permanentes et sur l’aménagement de quatre chambres.

Pour ce nouveau chantier, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) prévoit d’aménager une liaison sécurisée et éclairée depuis le parking, de sécuriser les remparts et les évacuations, et de pérenniser les accès au jardin nord. S’y ajouteront l’éclairage des remparts et la réfection du « summer house », dont la toiture s’est écroulée. Selon les mots de Véronique Havet, l’architecte chargée des grands projets à TPM, ces travaux estimés à 6 millions d’euros permettront de rehausser l’attractivité de ce site, fleuron du patrimoine architectural moderne d’Hyères. En ce qui concerne le calendrier, le chantier débutera en 2024, pour une livraison prévue en 2025. Les années 2022 et 2023 seront consacrées aux consultations pour la maîtrise d’œuvre.