Var : l’école hôtelière de la Côte d’Azur, à Saint-Raphaël ouvrira ses portes en 2025

Une école hôtelière va être construite à proximité du pôle médical Epsilon 3, à Saint-Raphaël (Var). Les travaux devraient commencer d’ici à la fin de cette année 2023. Cet établissement occupera une surface de plus de 6 000 m2. Imaginé par le cabinet d’architecture Patriarche, il regroupera des salles de classe, une chocolaterie et une pâtisserie. S’y ajouteront des ateliers d’application avec une brasserie ainsi qu’un restaurant gastronomique. Par ailleurs, une résidence étudiante de plus de 200 logements sera créée sur le site.

Baptisé « l’école hôtelière de la Côte d’Azur », cet équipement devrait voir le jour en 2025. Il proposera différents parcours de formation incluant des apprentissages de six à dix-huit mois et un cursus de bachelor hôtelier. Plus de 300 étudiants sont attendus dès son ouverture. Précisons que ce projet est porté par le groupe bordelais Le Boutique Hôtels Collection (LBHC) et l’École hôtelière de Lausanne (EHL Hospitality Business School) en Suisse.

Au total, plus de 30 millions d’euros seront investis dans sa réalisation.