Var : l’ancienne école Louis-Blanc à Saint-Tropez va être transformée en une résidence autonomie

D’ici à 2024, l’ancienne école Louis-Blanc proposera des logements pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et quelques commerces.

La municipalité de Saint-Tropez (Var) prévoit de transformer l’ancienne école Louis-Blanc en une résidence autonomie, qui accueillera une population permanente de seniors. Cette opération, dénommée « cœur de village », s’échelonnera entre fin 2022 et 2024. Elle fera ainsi émerger plusieurs appartements à l’étage, et des commerces au rez-de-chaussée. L’offre commerciale se concentrera plus principalement sur les métiers disparus ou en voie de disparition, dont une librairie et une droguerie. Les travaux vont, par ailleurs, permettre d’ouvrir la cour de récréation vers les voies adjacentes, et d’aménager un espace végétalisé ouvert au public.

La municipalité a confié la réalisation de ce projet à l’agence Griesmar Architectes, à la suite d’un marché public de maîtrise d’œuvre. Cette opération permettra, non seulement de redonner une seconde vie à l’établissement, mais aussi de revitaliser et de requalifier la commune. Outre Griesmar, d’autres bureaux d’études vont également participer à cette opération, à savoir Altergis, Snapse et Make Ingenierie.