Var : l’ancien cinéma Ariel, à Toulon, transformé en une résidence

La résidence Ariel, programme immobilier neuf à Toulon (Var), remplacera le cinéma éponyme. Le chantier, du côté de l'avenue François-Fabié, a débuté en janvier 2023 par une phase de désamiantage, suivie par la préparation de l'intérieur de l'édifice existant. Après les travaux de déconstruction, qui prendront fin en octobre 2023, le gros œuvre puis la construction du nouvel édifice se succéderont. La livraison des nouveaux logements est prévue d’ici à fin 2024.

La résidence comprendra près de 45 appartements de type T1 et T2, répartis sur cinq étages. La création d’un parking de deux niveaux en sous-sol et d’un commerce en rez-de-chaussée est également prévue. L'agence d'architecture Malot & Associés a été chargée de la conception du bâtiment. La résidence comportera des toitures en tuile, des volets en bois peints et des garde-corps décoratifs dans le style traditionnel provençal. Chaque appartement disposera d'une cuisine ouverte sur le séjour, qui à son tour donnera sur une terrasse ou un balcon.