Var : l'aire de La Chaberte de l’A57 Toulon fait peau neuve

L’aire de La Chaberte située sur l’autoroute A57 de la ville de Toulon (Var) a fait l’objet d’un chantier de rénovation. Les travaux ont pris fin et l’espace a été renommé « aire de La Garde ». L’inauguration du site a eu lieu le 16 novembre 2022, en présence de Jean-Louis Masson, le président du conseil départemental, et d’Hélène Bill, la maire de La Garde.

Les opérations d’aménagement, effectuées par Eni France, ont duré treize mois. Le bâtiment principal a été agrandi de 110 m². Des terrasses et des espaces de pique-nique agrémentent désormais l’espace extérieur. Par ailleurs, la nouvelle aire propose des offres de service plus adaptées aux besoins des usagers de l’autoroute A57. En effet, la reconfiguration du site a permis d’augmenter le nombre des espaces de restauration et des boutiques.

Notons que l’aire de La Garde sera équipée d’une dizaine de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Cette station de recharge électrique devrait être opérationnelle au premier semestre 2023. L’aire, modernisée et conçue selon une démarche environnementale, fonctionne suivant le principe « zéro déchet ».