Var : inauguration du parking de la plage de La Capte à Hyères

À Hyères (Var), le nouveau parking de La Capte a été inauguré le vendredi 6 mai 2022 après cinq mois de travaux.

Les travaux de requalification du parking de la place de La Capte à Hyères (Var) ont commencé en novembre 2021. Ils portaient sur la réfection de la surface du parking, sur la création d’une place dédiée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et de quatre places de stationnement pour vélos. Deux places sont, en outre, équipées de bornes de recharge électrique. Le marquage au sol avec des rondins de bois pour l’organisation des stationnements et l’installation de deux rampes d’accès PMR ont également été réalisés. À cela s’ajoutent la mise en place de toilettes publiques accessibles aux PMR et d’une douche de plage, ainsi que la végétalisation des abords.

Le nouveau parking, d’un coût de 350 000 euros, a été inauguré le vendredi 6 mai en présence de Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères, d’élus, de commerçants et de nombreux riverains.

Cette opération de requalification s’inscrit dans le cadre des investissements de la Ville pour améliorer le cadre de vie de ses habitants, et en particulier l’accessibilité des PMR. Parmi les autres chantiers du projet, la requalification du village de Giens a été inaugurée récemment, et les travaux d’installation d’un élévateur à l’église Saint-Louis sont terminés.