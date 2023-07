Var : inauguration du parking Capitaine Claude-Lépine à La Farlède

Le parking rénové de la commune de La Farlède, dans le département du Var, a été inauguré le 2 juin dernier en présence du maire et des habitants. Cette infrastructure dispose de plus de 110 places et s’ouvre désormais sur la rue de la Tuilerie avec la création d’un nouvel accès.

Les travaux de modernisation de cet équipement ont duré six mois. Outre l'augmentation du nombre de places, l’aménagement a permis de végétaliser le site avec la plantation d’arbres et de faciliter l’absorption de l’eau par la pose de graviers. La création d’une voie cyclable, l’installation d’un éclairage LED et la mise en place d’une vidéoprotection ont également été réalisées.

Ce parking, anciennement appelé parking Laetitia, a été rebaptisé « Capitaine Claude-Lépine », en l'honneur de cet ancien combattant respecté, qui s’était installé dans la ville en 1975. Le coût total des opérations s’élève à plus de 460 000 euros. Ce montant a été financé par le Département, la région Sud et la commune de La Farlède.