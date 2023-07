Var : inauguration du nouveau bâtiment d’EDMA à Puget-sur-Argens

Le nouveau siège social d’EDMA à Puget-sur-Argens, dans le département du Var, a été officiellement inauguré. Le 29 juin 2023, Sébastien Nègre, le président de l’entreprise, accompagné de Julie Lechanteux, députée de la cinquième circonscription du Var, ont coupé le ruban symbolique lors de cette cérémonie. Les partenaires et fournisseurs associés au projet ont également assisté à l’événement.

Le nouveau bâtiment, reparti sur plus de 6 000 m², était en construction depuis deux ans dans la zone d’activité Pierre-Maurel. Il est directement accessible depuis l’autoroute A8. Le site rassemble désormais toutes les équipes d’EDMA, et notamment l’unité logistique et celle consacrée à la fabrication d’outillage.

Cette relocalisation devrait permettre à la société d’accueillir de nouvelles machines et d’internaliser des savoir-faire liés à la création d’un grand nombre d’outils. Elle donnera également à la firme la possibilité d’augmenter sa production et de maintenir sa compétitivité en France.