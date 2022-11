Var : inauguration de la résidence intergénérationnelle « Les Jardins d’Agrippa » à Fréjus

À Fréjus (Var), la nouvelle résidence intergénérationnelle « Les Jardins d’Agrippa » a été inaugurée le 9 novembre 2022, en présence de David Rachline, le maire de la ville. Cette infrastructure flambant neuve compte 80 logements collectifs allant du T1 bis au T5. Les appartements sont répartis dans deux bâtiments de deux et de trois niveaux, avec terrasses et balcons. L’immeuble dispose de 80 places de parking (dont deux avec borne de recharge électrique) et de 150 m² d’espaces communs. S’y ajoutent un espace bien-être, un jardin partagé et une grande salle de convivialité pour recevoir différents ateliers et animations.

Le bailleur social Erilia, porteur de ce projet d’habitat solidaire, participatif et inclusif, a conçu cette infrastructure en collaboration avec Nexity et les Maisons de Marianne. L’opération s’élève à plus de 9 millions d’euros, financés par Erilia et l’État. Le projet bénéficie également des subventions d’Agirc ARRCO et de La Poste.

Pour la mairie, cette résidence vient non seulement accroître l’offre immobilière de Fréjus, mais renforce son statut de ville animée par la solidarité et le partage.