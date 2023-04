Var : inauguration de la résidence autonomie « Le Porphyre » à Toulon

Après quatre ans de travaux, la résidence autonomie « Le Porphyre », dans le quartier du Pont du Las à Toulon (Var), a été inaugurée le 5 avril 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence d’Hubert Falco, le maire de la ville, de plusieurs autres élus, du personnel de la résidence ainsi que de ses résidents.

Cette infrastructure, ouverte en 1986, faisait depuis 2019 l’objet d’importants travaux de rénovation. Le chantier portait sur le ravalement de la façade et sur la réfection de tous les espaces. Par ailleurs, l’ensemble des équipements de cuisine ont été remplacés. L’opération incluait aussi la réhabilitation des parties communes, la mise en place d’un nouveau mobilier et l’aménagement d’un jardin extérieur. S’y ajoutaient l’installation d’un portail et d’une porte d’entrée motorisés, commandés par visiophone depuis l’accueil. Le système de sécurité du site a également été repensé et renforcé.

Le coût total du chantier est estimé à près de 2 millions d’euros. Il a pour objectif d’offrir un meilleur confort et cadre de vie aux habitants de la résidence. Ce projet a bénéficié du soutien financier de différentes institutions et partenaires, comme le conseil départemental du Var et Toulon Habitat Méditerranée.