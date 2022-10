Var : inauguration de la rénovation du sémaphore du Dramont à Saint-Raphaël

Près de quatre ans de travaux auront été nécessaire pour rénover le sémaphore du Dramont à Saint-Raphaël (Var). Le projet concernait l’agrandissement et la surélévation de la passerelle de 131,5 mètres au-dessus de la mer. Le bâtiment a été agrandi de plus de 40 % par rapport à sa taille d’origine. Ces travaux de réhabilitation entrent dans le cadre d’un programme de réaménagement des 19 établissements de veille maritime du littoral.

La transformation du sémaphore du Dramont a permis d’ajouter une surface supplémentaire de près de 147 m². Le financement de la rénovation de ce poste de surveillance, de signalisation et de communication est estimé à environ 4,3 millions d’euros. Cette réhabilitation vise surtout à améliorer les capacités opérationnelles du sémaphore afin d’avoir une vision jusqu’à 90 kilomètres au large.

L’Établissement du service d’infrastructure de la Défense (ESID) de Toulon a pris en charge la maîtrise d’ouvrage du projet, et l’inauguration du site a eu lieu le 10 octobre 2022. L’événement s’est déroulé en présence de Gilles Boidevezi, le préfet maritime de la Méditerranée, et de David Antin, le commandant de la Formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (FOSIT).