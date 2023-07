Var : inauguration de la nouvelle pouponnière Les Lauriers Roses à Bandol

Une nouvelle pouponnière, implantée dans le quartier de l’Escourche, à Bandol (Var), a été inaugurée le 20 juin. Jean-Paul Joseph, le maire de la ville, et Serge Rougé, le président de l’Association des enfants de la baie, ont assisté à la cérémonie.

Baptisée Les Lauriers Roses, cette infrastructure d’une superficie de 1 700 m² est conçue pour accueillir les enfants en situation de handicap. Elle compte une quarantaine de lits. L’établissement dispose également d’un espace de kinésithérapie avec balnéothérapie dédié à la rééducation afin d’offrir de meilleures conditions pour la prise en charge des jeunes patients.

Ce centre moderne est géré par une équipe d’infirmières, d’éducatrices, d’auxiliaires de puériculture et d’agents polyvalents. La Ville a alloué un budget de 7 millions d’euros pour financer cette construction. Le but de ce projet est d’améliorer les services pour les enfants atteints d’une déficience mentale et motrice grave.