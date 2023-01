Var : inauguration de la basilique Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Raphaël

La basilique Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Raphaël (Var) a été inaugurée le 15 janvier 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de Frédéric Masquelier, le maire de la ville, de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et de Don Marc-Antoine, curé des paroisses de Saint-Raphaël.

Cet édifice religieux, qui est aussi un bâtiment municipal, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de requalification durant huit mois. Le chantier portait, entre autres, sur la mise en conformité des installations électriques et sur la réfection de la toiture. Il concernait également la restauration et l’embellissement intérieur de ce site cultuel, incluant notamment la reprise des peintures, des statues et des pierres. Selon la mairie, ces travaux étaient nécessaires pour préserver ce patrimoine emblématique et très visité de la commune.

L’opération a coûté environ 1,4 million d’euros. La ville de Saint-Raphaël a financé ce chantier de réhabilitation à hauteur de 800 000 euros.