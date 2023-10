Var : inauguration de Harmonie, un nouveau programme immobilier à Toulon

En collaboration avec la ville de Toulon et Var Aménagement Développement (VAD), le promoteur Édouard Denis a créé Harmonie, un programme immobilier à vocation tertiaire, hôtelière et de co-living dans le quartier Montéty. Cet ensemble a été inauguré le 14 septembre 2023 en présence de Philippe Mahé, le préfet du Var, et de Josée Massi, la maire de Toulon.

La résidence est constituée d’un hôtel de 82 chambres et d’un espace de co-living de 141 chambres. Le site comprend aussi deux locaux commerciaux de plus de 310 m² et un immeuble de bureaux de près de 3 500 m². Ce dernier a été cédé à l’État afin d’accueillir la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). En outre, l’infrastructure dispose de 100 places de stationnement.

Cette opération, qui associe la réhabilitation de bâtiments anciens et la construction d’immeubles neufs, s’inscrit dans le cadre du projet de développement et de redynamisation du secteur Montéty à Toulon. Elle est chiffrée à près de 45 millions d’euros.