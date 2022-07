Var : extension du palais de justice de Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux d'extension Supprimer Var Supprimer Valider Valider

À Toulon (Var), le palais de justice va être réhabilité et agrandi en « cité judiciaire ».

Le projet de réhabilitation du palais de justice de Toulon (Var) a été lancé en 2009 dans le cadre d’une convention entre Toulon Provence Méditerranée et le ministère de la Justice. Il comprend à la fois la réhabilitation de l’actuel palais de justice et la création d’une extension. L’objectif est de regrouper en un seul lieu l’ensemble des juridictions. Soulignons que l’actuel palais judiciaire de Toulon est un bâtiment d’intérêt patrimonial. Sa façade historique sera ainsi conservée et rénovée.

Le projet proposé par le cabinet d’architectes franco-japonais Moreau Kusinoki a été retenu à l’issue d’un concours lancé par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ). Il prévoit la démolition des parties dégradées de l’actuel palais de justice. L’extension comprendra trois nouveaux bâtiments qui seront séparés par deux patios et des lieux de détente. La future cité judiciaire sera par ailleurs caractérisée par son exigence écologique, avec l’utilisation de la géothermie pour le chauffage et l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

Les travaux commenceront d’ici à 2025 après les études de conception et le lancement des appels d’offres, pour une livraison estimée en 2027.