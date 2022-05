Var : embellissement du cours Guilbaud pour clôturer l’aménagement du Vieux-Port de Saint-Raphaël

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la finalisation de l’aménagement du Vieux-Port de Saint-Raphaël, une modernisation des commerces sera lancée par la Ville.

La municipalité de Saint-Raphaël (Var) prévoit de moderniser le cours Guilbaud à partir d’octobre 2022. Son projet portera sur le réaménagement et l’harmonisation des devantures des commerces situés sur ce boulevard piétonnier du quartier du Vieux-Port. Les travaux consisteront à construire des pergolas bioclimatiques et démontables sur toute la longueur du boulevard afin d’améliorer son aspect esthétique. Disposant de murs coupe-feu pour respecter les normes de sécurité incendie, les structures seront érigées avec des matériaux en aluminium et équipées de stores avec éclairage et de murs-rideaux en verre. Leur installation permettra ainsi de mettre en valeur et d’agrandir la zone piétonne.

L’agence chargée de la conception est le cabinet d’architectes Guillermin. Le projet vise à faire du cours Guillbaud une véritable vitrine pour la ville de Saint-Raphaël. L’opération, qui sera réalisée en site fermé, s’étalera sur six mois. Précisons que cette initiative est menée dans le cadre de la finalisation du programme de requalification du Vieux-Port de Saint-Raphaël, dont l’un des objectifs est de développer l’offre de services auprès des plaisanciers.