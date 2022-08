Var : deux mois de travaux prévus sur la place de la Paix-Simone-Veil à Draguignan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier mené sur la place de la Paix-Simone-Veil à Draguignan (Var) s’élève à 170 000 euros.

Depuis le 11 juillet 2022, la place de la Paix-Simone-Veil à Draguignan (Var) fait l’objet d’importants travaux de réaménagement et de requalification. Ce projet, réalisé par les équipes techniques de la municipalité et présenté aux riverains en janvier dernier, a pour but d’améliorer et de simplifier les conditions de circulation et de stationnement entre l’avenue Patrick-Rosso et la rue de la Libération.

L’opération, d’une durée de deux mois et chiffrée à 170 000 euros, porte sur l’aménagement d’un parking de 29 places de stationnement, dont trois pour les personnes à mobilité réduite. Elle inclut aussi la création d’une voie douce dédiée aux mobilités actives afin de relier le centre-ville et le quartier Chabran. Les pins seront également remplacés par une quinzaine d’essences moins envahissantes et des éclairages LED seront installés.