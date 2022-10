Var : des locaux neufs pour la halte-garderie de La Florane à Toulon

La réhabilitation de la halte-garderie de La Florane à Toulon (Var) a commencé en mai 2022. Réalisés en trois mois, les travaux ont permis d’agrandir les dortoirs, de refaire les salles d’eau pour enfant et d’aménager de nouvelles infrastructures, notamment le local de stockage, la biberonnerie, le vestiaire… En plus des travaux de mise en accessibilité et de mise en conformité électrique, la façade du bâtiment a été renouvelée.

Par ailleurs, la réhabilitation a porté sur le remplacement de l’ensemble de l’habillage intérieur. En particulier les éléments de menuiseries, les volets et les revêtements des sols, des murs ainsi que des plafonds.

Le chantier a nécessité une somme d’environ 340 000 euros. La rénovation avait pour objectif d’offrir un meilleur cadre d’accueil pour les enfants, les familles et le personnel de l’établissement. Elle visait également à mettre les locaux en conformité avec la réglementation des établissements dédiés à la petite enfance. La halte-garderie a rouvert au début du mois d’octobre 2022