Var : dernière phase pour les travaux de mise en accessibilité de la gare de Toulon

La gare de Toulon (Var) fait depuis janvier 2022 l’objet de travaux de mise en accessibilité. Rappelons que cet aménagement a pour objectif de rendre le site facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Le programme prévoit aussi l’amélioration de l’accueil et du confort du public. La dernière phase du chantier commencera en février 2023 et se poursuivra jusqu’à la fin d’année 2023, sous la maîtrise d'ouvrage de SNCF Gares & Connexions.

Les travaux, qui se dérouleront jusqu’à l'été, comprendront le rehaussement et la sécurisation des deux quais ainsi que la pose de bandes de signalisation. Les finitions concerneront notamment la remise à neuf complète des abris des quais. Elles incluront aussi la réparation, la peinture de la structure et la reprise de la collecte des eaux pluviales. S’y ajouteront la mise en place des équipements mobiliers (bancs, éclairages, panneaux) et l'adaptation des escaliers et des ascenseurs.

Cette opération s’élève à plus de 6 millions d’euros. Le projet est financé par l’État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Gares & Connexions.