Var : dépôt du permis de construire pour le projet de plateforme de regroupement des institutions sanitaires et médico-sociales enfance à Draguignan en mai 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Draguignan, le futur bâtiment de la plateforme de regroupement des institutions sanitaires et médico-sociales enfance (PRISME) regroupera les prises en charge des actes médicaux et médico-sociaux des enfants en situation de handicap.

Le projet de plateforme de regroupement des institutions sanitaires et médico-sociales enfance (PRISME) a été lancé en 2018. Il prévoit plus de 2 000 m² pour une construction qui rassemblera, en un même lieu, les prises en charge des actes médicaux et médico-sociaux des enfants et des jeunes adultes de 6 à 25 ans en situation de handicap. Le coût du projet est estimé à 4,9 millions d’euros.

La Ville de Draguignan (Var) et le groupement de coopération social ou médico-social (GCS-MS) ont signé un bail d’une durée de trente ans renouvelable pour un terrain de plus de 9 000 m², situé sur le boulevard Gambetta. L’étude de construction est en cours depuis décembre 2021. Selon le calendrier prévisionnel des travaux, le permis de construire devrait être déposé au mois de mai 2022.

La construction de ce futur bâtiment de coopération médico-sociale et sanitaire vise à répondre aux besoins des patients et des institutions du territoire. Ainsi, il s’agit de réaliser un bâtiment adapté en matière d’accueil, de soins, de locaux et d’activités proposées. L’objectif est, par ailleurs, de se doter d’un établissement polyvalent qui répondra à l’évolution potentielle des besoins.

Soulignons que la plateforme PRISME fonctionne « hors les murs », depuis septembre 2020, à la Maison de la solidarité.