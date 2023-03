Var : démarrage du chantier d’alimentation en eau de l’île de Porquerolles à Hyères

Décalée à cause de la pénurie de matières premières, la construction de la conduite d’eau qui permettra d’approvisionner l’île de Porquerolles a commencé en janvier 2023. Les travaux, qui sont prévus en deux phases, dureront jusqu’en février 2024. Ils consisteront à poser une canalisation sous-marine entre la tour Fondue et le port de Porquerolles. Cet équipement s’étendra sur une longueur de plus de cinq kilomètres et sera fixé au fond grâce à des encres à vis et à spire.

Au total, plus de 4 millions d’euros sont investis dans le chantier. Le financement est assuré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le département du Var, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l’État. Selon les prévisions, l’aqueduc devrait être opérationnel d’ici à l’été 2024. Il permettra d’approvisionner l’île de Porquerolles de manière pérenne et responsable. Rappelons que depuis 2004, les besoins en eau potable des habitants sont assurés grâce à des livraisons quotidiennes par navire.