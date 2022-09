Var : début des travaux de reconstruction des écoles Reynier et Condorcet à Six-Fours-les-Plages

La Ville de Six-Fours-les-Plages (Var) lance les travaux de démolition et de reconstruction de l’école maternelle Reynier et de l’école élémentaire Condorcet. En 2024, ces infrastructures laisseront place à des établissements plus modernes. Leur capacité d’accueil restera inchangée, soit 280 élèves pour l’école Reynier qui sera livrée en février 2024 et environ 336 places pour l’école Condorcet, réceptionnée au mois de septembre 2024. Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à un peu plus de 14 millions d’euros, financés par l’État, la métropole Toulon Provence Méditerranée et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche « Bâtiments durables méditerranéens (BDM) », inclut des constructions respectueuses de l’environnement. Les futurs bâtiments seront adaptés aux conditions climatiques actuelles et proposeront un meilleur confort thermique, ainsi que des espaces verts végétalisés.

Tout au long de ce chantier, les élèves poursuivront leurs cours dans des bâtiments modulaires qui ont été mis en place pendant l’été 2022, avant la rentrée des classes.