Var : de nouveaux équipements d’escalade au palais des sports de Toulon

Les parcours d’escalade du gymnase couvert de Toulon (Var) ont été réaménagés et restructurés. Les nouveaux équipements ont été inaugurés par une délégation d’élus de la métropole Toulon Provence Méditerranée et du comité territorial de la Fédération française de montagne et d’escalade. Ils se composent notamment d’un mur d’escalade, d’un mur de vitesse, d’un mur de difficultés et d’un parcours de bloc. Un an de travaux et environ 270 000 euros ont été nécessaires pour leur installation.

Selon la métropole, ces équipements répondent aux normes olympiques. Ils sont toutefois proposés aussi bien à un public d’amateurs que de professionnels. Aujourd’hui, le palais des sports de Toulon compte environ 2 800 voies de vitesse, une trentaine de voies d’escalade et 400 m2 de surface de grimpe. Son réaménagement est programmé chaque année. L’objectif est de faire évoluer les niveaux de difficulté et d’améliorer le cadre sportif mis à disposition des pratiquants.