Var : cure de jouvence pour le terrain de foot synthétique des Adrets-de-l’Estérel

L'inauguration du nouveau terrain de football synthétique des Adrets-de-l'Estérel (Var) a eu lieu le vendredi 3 février 2023. Le maire de la ville, Jean-Pierre Klinholff, a participé à la cérémonie symbolique en compagnie de Hafida Rami, conseillère communautaire, adjointe au maire de Saint-Raphaël et responsable du sport.

Pour rappel, douze semaines de travaux ont été nécessaires pour mener le projet à terme. L’opération a permis la réfection intégrale de la pelouse avec du gazon synthétique. Des accessoires tels que des cages, des poteaux de corner et des filets ont été installés. S’y ajoutaient la construction de nouvelles clôtures et de filets pare-ballon. Les travaux ont permis également de rendre conforme l'éclairage LED du stade.

Au total, Estérel Côte d'Azur Agglomération a injecté plus de 1 million d'euros pour moderniser ce stade. Soulignons que ce projet a bénéficié d’une subvention, à hauteur de 450 000 euros, du Département et de la Fédération française de football. Selon La Communauté d’agglomération, ce nouvel équipement permettra d'obtenir la classification synthétique T5. Il est désormais en mesure d’accueillir des matchs de Régional 2 et 3.