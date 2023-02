Var : coup de neuf pour le gymnase du Port-Marchand à Toulon

Le gymnase du Port-Marchand à Toulon (Var) a été officiellement inauguré le 2 février 2023. Hubert Falco, le maire de la ville, des élus locaux ainsi que des riverains et des dirigeants de clubs ont assisté à la cérémonie.

Ce chantier avait pour objectif de moderniser l’équipement et de faire des économies d’énergie. Des travaux de rénovation thermique et de réhabilitation ont ainsi été réalisés. L’infrastructure sportive est désormais plus spacieuse et plus sobre d’un point de vue énergétique.

Les interventions effectuées ont également permis de refaire l’isolation extérieure de la façade et de mettre en place un système de chauffage, notamment grâce à l’installation de radiateurs à inertie et de chauffage au sol. Par ailleurs, un système de ventilation a été installé pour apporter de l’air frais et pour traiter l’air ambiant à l’intérieur du gymnase. S’y sont ajoutés le réaménagement des tribunes et l’amélioration des accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Le coût total des opérations de restructuration s’élève à près de 2,5 millions d’euros.