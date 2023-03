Var : construction du campus universitaire « Dumont d’Urville » à Toulon

La construction du campus « Dumont d’Urville » à Toulon (Var) est désormais engagée. Cette opération qui durera jusqu’en mars 2024 prévoit la création de 200 logements étudiants qui seront construits sur une parcelle de près de 4 000 m2. Ils seront composés de studios d’environ 20 m2 et d’habitations spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Un local administratif, une laverie, une salle multi-usage et deux salles de travail sont aussi prévus. Un parking de plus de 70 places, aménagé au rez-de-chaussée, complétera les installations.

À sa livraison, le campus sera mis à la disposition du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon. Selon l’entreprise Eiffage, le maître d’œuvre des travaux, le bâtiment bénéficiera d’une ventilation naturelle et d’un chauffage aux énergies renouvelables. Il sera aussi construit avec des matériaux biosourcés, conformément à une démarche environnementale respectant la norme RE2020 et la certification E3C1.

Au total, plus de 13 millions d’euros sont investis dans le projet. Le financement est assuré, entre autres, par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), la Ville de Toulon, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le département du Var et la région Sud.