Var : construction des résidences Alba-Flora et Flora-Solis, à Solliès-Pont

Le site de l’ancien hôtel Flora, à Solliès-Pont (Var), accueillera les résidences Alba-Flora et Flora-Solis. Quatre bâtiments en R+2 et une dizaine de maisons individuelles sont en cours de construction par le promoteur immobilier Segeprim. À terme, plus de 150 logements verront le jour sur cette ancienne friche. La résidence Alba-Flora regroupera neuf villas, 12 appartements et 34 habitations. La résidence Flora-Solis, quant à elle, comptera 95 appartements et trois villas.

Le chantier est commandité par l’office public de l’habitat du département du Var. Les travaux devront être achevés dans deux ans et permettront de proposer une nouvelle offre d’habitations afin de diversifier le parc existant à Solliès-Pont. Cette offre immobilière se composera notamment de logements en locatif social, en accession à la propriété et en bail réel solidaire. Plus de 10 millions d’euros sont investis dans ce chantier, dont la première pierre a été posée en juin.