Var : construction de trois bassins d’assainissement sur l’autoroute A50 à Ollioules

Vinci Autoroutes vient de terminer la construction de trois bassins d’assainissement en bordure de l’A50, sur le territoire de la commune d’Ollioules (Var). Ce chantier, achevé en juillet 2023, se situe entre la RD11 et le cours de la Reppe. Il a pour objectif de renforcer la protection des captations d’eau potable de la Baou et de Pépiole, qui alimentent les villes du littoral.

Les travaux, qui ont été confiés à un groupement d’entreprises constitué d’Eiffage GC Infra Linéaires Forézienne, d’Eiffage Génie Civil et d’AER, ont duré neuf mois. Ils portaient sur la mise en place de ces équipements d’une superficie de 50 m3 chacun. Ces derniers, construits en béton, sont totalement étanches et sont dotés de vannes d’entrée et de sortie pour confiner les liquides déversés, qui seront ensuite traités.

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été assurée par la société Egis, et Vinci Autoroutes a pris en charge l’investissement de 3 millions d’euros pour la réalisation.