Var : construction d’un coworking médical de DocCity à Toulon

La ville de Toulon (Var) accueillera en 2024 un coworking médical, concept innovant de l’entreprise DocCity. Cette initiative fait suite au succès des trois autres espaces déjà ouverts à Narbonne, Fréjus et Suresnes. La nouvelle structure, s'étendant sur près de 2 000 m², pourra héberger une dizaine de professionnels de santé.

Elle offrira une gamme diversifiée de spécialités médicales. Au rez-de-chaussée, un espace sera destiné au laboratoire de prélèvement et d’analyses Cerballiance. Le premier étage accueillera un pôle dentaire et d’orthodontie, tandis que le deuxième sera consacré à la dermatologie. Le troisième étage sera aménagé en institut sport et santé, intégrant un centre de kinésithérapie. Enfin, la médecine générale, la psychiatrie et l’ophtalmologie prendront place au quatrième étage. Un parking est également prévu dans le cadre de ce projet.

Cet investissement représente un montant de plus de 7,5 millions d’euros. Par ailleurs, trois autres complexes, situés à Marseille, Tours et Clermont-Ferrand, devraient aussi ouvrir en 2024. Avec une ambition de construire cinq établissements similaires chaque année, DocCity souhaite offrir des espaces de consultation médicale à la fois « pratiques et modernes ».