Var : construction d’un commissariat à Sanary-sur-Mer et rénovation d’une caserne des pompiers à Toulon

Le bâtiment du commissariat de Sanary-sur-Mer (Var) est jugé vétuste par le syndicat de police Alliance et les fonctionnaires. Il souffre d’infiltrations et ne répond plus aux normes actuelles. Il a donc été décidé de construire un nouveau commissariat, en lieu et place de l’ancien sur l’avenue du 11-Novembre. La démolition des locaux a commencé fin 2022 et la pose de la première pierre pour la nouvelle infrastructure a eu lieu en février 2023. Les travaux, en cours, portent sur l’aménagement du commissariat. Des bâtiments abritant 17 logements de fonction seront également édifiés. À cela s’ajoutera la création d’un parking dédié au personnel. Le montant de l’opération est estimé à plus de 4 millions d’euros.

Par ailleurs, la rénovation de la caserne des pompiers de Toulon (Var) sera lancée cette année après plusieurs années d’études. Le site, n’ayant fait l’objet d’aucune remise en état depuis plusieurs décennies, nécessite une réhabilitation. Il fait partie des 27 sites prioritaires identifiés pour bénéficier de travaux dans le cadre du plan casernes 2022-2027 du Département, qui prévoit un investissement annuel de 2 millions d’euros jusqu’en 2027 pour réaliser des chantiers de réfection ou de construction.