Var : concertation publique à Fréjus et à Saint-Raphaël concernant le projet d’aménagement de la Promenade des Bains

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Route du Littoral Supprimer Valider Valider

Les habitants de Fréjus et de Saint-Raphaël sont conviés à donner leur avis sur l’aménagement à venir de la Promenade des Bains.

Le 1er juillet 2022, la Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée a lancé une concertation publique dans les communes de Fréjus et de Saint-Raphaël (Var). Cette procédure, qui doit se clôturer le 31 août prochain, concerne le projet de réaménagement de la Promenade des Bains. Cette opération, portée par les deux communes et la collectivité, vise à mettre en valeur la baie, située entre Port-Fréjus et Santa Lucia.

Les travaux devraient débuter en octobre 2023, et se dérouleront en deux phases. La première concernera une partie du littoral de Saint-Raphaël. Les anciens bâtiments, situés sous la promenade, seront détruits pour permettre une vue dégagée sur le bord de mer. Sur la place Paul-Vernet, un cheminement boisé remplacera la chaussée existante. Cet aménagement paysager sera prolongé sur le boulevard Félix-Martin ainsi que sur les rues Léon-Basso et Jean-Aicard.

La seconde phase de travaux rassemblera deux chantiers. Dans le secteur de Fréjus-Plage à Fréjus, la chaussée sera réduite et une zone de circulation douce sera mise en place, en plus de la création d’un parking sous la Place de la République. Dans le secteur de Beaurivage à Saint-Raphaël, un îlot de verdure de 8 000 m2, une fontaine centrale et un espace de fitness seront mis à disposition du public.