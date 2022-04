Var : bientôt une usine de valorisation des déchets à Bagnols-en-Forêt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La nouvelle usine de traitement des déchets de Bagnols-en-Forêt, dans le Var, entrera en service au début 2023.

Une usine de traitement et de valorisation des déchets est en cours de construction à l’entrée de la décharge historique de Bagnols-en-Forêt (Var), gérée par le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var (SMIDDEV). Rappelons que cette entité, basée à Fréjus, prend en charge le traitement et le recyclage des déchets des communes de Saint-Raphaël, de Roquebrune-sur-Argens, de Bagnols-en-Forêt, de Puget-sur-Argens et des Adrets-de-l'Estérel, toutes situées dans le département du Var.

Cette infrastructure sera mise en service début 2023. Elle pourra recycler 65 % des ordures ménagères, tandis que les 35 % restants iront à l’enfouissement. Plus de 30 000 tonnes de déchets seront ainsi revalorisés sur les 50 000 tonnes annuelles gérées par le SMIDDEV. L’aménagement de cette unité va permettre au syndicat d’accroître sa capacité annuelle de traitement des déchets.

Trente millions d’euros, financés par le SMIDDEV, sont injectés dans cette opération. Celle-ci a débuté en mai 2021 par la démolition des bâtiments désaffectés et des travaux de terrassement.