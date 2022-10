Var : Bandol, poursuite des travaux de requalification du bord de mer

À Bandol (Var), la transformation progressive du littoral se poursuit après une première phase de travaux inaugurée en juin 2022. Cette étape du chantier a permis de remplacer le platelage en bois de la promenade de bord de mer par du béton. Elle a concerné la portion comprise entre la plage du Casino et la Réserve. Les bancs existants ont été rénovés et déplacés afin de créer des alcôves libérant l’espace nécessaire aux cheminements. Les travaux ont nécessité une somme d’environ 360 000 euros.

Une deuxième phase de travaux est prévue à la suite d’une étude portant sur la continuité de la voie douce, de la plage du Casino jusqu’à Sanary-sur-Mer. L’objectif de ces nouveaux aménagements est d’harmoniser les revêtements, le mobilier et les éclairages. Il s’agira aussi d’optimiser le confort et la sécurité des piétons avec un élargissement des trottoirs et la réalisation de bandes plantées séparant la chaussée et la voie verte. La présentation du projet est prévue d’ici à cet automne.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un programme global de réaménagement du front de mer de Bandol. En parallèle, la commune voisine de Sanary-sur-Mer a lancé une étude préalable concernant la préservation de la biodiversité marine de son littoral.