Var : Aménagement du littoral de Toulon, baptisé « De Mayol à Pipady »

La métropole Toulon Provence Méditerranée lance le projet d’aménagement du littoral de Toulon (Var), « De Mayol à Pipady ».

Longtemps occupé par les activités militaires, le littoral de Toulon (Var) sera restructuré. La métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a annoncé que les travaux débuteront d’ici à 2024. Il s’agit d’un grand projet urbain destiné aux habitants.

Un terrain de 44 hectares entre le stade nautique du Port Marchand et l’ancien Môle des Torpilles sera réaménagé. À côté de la Tour Royale, un nouveau bâtiment, nommé « Casabianca », sera créé. Il comprendra un espace dédié au bien-être et à la culture, ainsi qu’un restaurant panoramique. Du côté du Port Marchand, un grand parc de deux hectares remplacera l’ancienne friche militaire. Un hôtel de prestige et un palais des congrès y verront également le jour. Enfin, le site à hydravions de l’ancien arsenal de Morillon, élément incontournable du projet, sera rénové pour mettre en place la « Halle Marine ». Cette dernière sera un nouveau lieu de détente.

Le coût du projet s’élève à 150 millions d’euros, dont la plus grande partie est financée par des partenaires privés. L’autorisation de travaux est attendue en janvier 2023 et l’ouverture est prévue d’ici à 2025 pour « Casabianca ». Quant au secteur Port Marchand, sa livraison est attendue d’ici à 2026.