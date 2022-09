Var : aménagement de la Croisette de Sainte-Maxime

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Sept mois de travaux seront nécessaires pour l’aménagement de la Croisette de Sainte-Maxime (Var).

La municipalité de Sainte-Maxime (Var) lance d’importants travaux sur la Croisette de Sainte-Maxime. Il s’agit d’un chantier d’aménagement de l’entrée de la ville. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’aménagement du littoral de la commune visant à embellir le bord de mer. Les travaux débuteront le 17 octobre 2022 et prendront fin le 30 avril 2023.

La phase préparatoire des travaux, portant sur la zone située entre le parking du parc des Myrtes et le virage de la grande pointe, a commencé le 5 septembre 2022. Environ 900 mètres de longueur sur cette section seront aménagés. Le branchement d’alimentation en eau potable et le réseau des eaux usées seront renouvelés. Une bande végétale sera aménagée entre la voie piétonne et la piste cyclable.

La deuxième partie du projet concernera la zone allant du parc des Myrtes jusqu’au boulevard du Soleil ; ces travaux sont prévus d’ici au mois d’octobre 2024. Le coût du projet d’aménagement de la Croisette est estimé à environ 4 millions d’euros.