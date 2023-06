Var : aménagement de l’avenue Pablo-Neruda, à La Seyne-sur-Mer

Le projet d’aménagement de l’avenue Pablo-Neruda, à La Seyne-sur-Mer (Var), prévoit la requalification des voies situées entre le rond-point Aliende et celui du Pas-du-Loup. L’objectif est de faire de cet axe un boulevard urbain paysager adapté pour les piétons et les modes de déplacement doux. Il s’agit aussi d’atténuer l’impact de la circulation routière en favorisant la convivialité de l’espace et la sécurité des usagers.

La préparation du chantier a déjà commencé. Les travaux, chiffrés à 1 million d’euros, débuteront en septembre 2023 pour une durée de six mois. Ils comprendront la rénovation de la chaussée, l’élargissement des trottoirs ainsi que la création de 600 m de pistes cyclables et d’un terre-plein central. Environ 200 arbres seront plantés et quelques places de stationnement sont également prévues le long de la nouvelle avenue. En outre, l’éclairage urbain sera remplacé par un équipement plus économique.