Var : à Tourves, ouverture de l’espace naturel sensible du parc du château de Valbelle

Le département du Var a terminé les travaux de valorisation et d'aménagement de l’espace naturel sensible du parc du château de Valbelle à Tourves. L'inauguration a eu lieu le 10 mai 2023 en présence de Jean-Louis Masson, le président du Département, et de Jean-Michel Constans, le maire de Tourves.

Douze mois de travaux ont été nécessaires pour redonner à ce site son lustre d'antan. Plusieurs aménagements ont été réalisés pour remettre en valeur ce patrimoine naturel et culturel de la ville. Les interventions ont notamment permis de restaurer la pyramide et la façade des anciennes écuries. Une aire de repos et un escalier métallique pour accéder à l'allée d'été ont également été aménagés. En outre, un parcours pédagogique a été créé dans le but de faire connaître l'histoire du lieu.

Rappelons que ce site est une propriété communale classée au titre des monuments historiques. Au total, un budget d’environ 1,5 million d’euros a été alloué à ce chantier. La direction régionale des Affaires culturelles a participé au financement à hauteur de 350 000 euros.