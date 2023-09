Var : à Saint-Tropez, aménagement du futur office du tourisme

À l’étroit dans ses locaux actuels, l’office du tourisme de Saint-Tropez (Var) déménagera dans un nouveau site en 2024. Depuis cet été, la municipalité a entamé la construction d’un bâtiment beaucoup plus spacieux et plus adapté. Ce futur équipement sera installé dans un ancien hangar à bateaux sur le port, à l’angle du quai de l’Épi.

Le désamiantage et la démolition du bâtiment existant ont déjà été réalisés. Les travaux se poursuivront jusqu’au printemps prochain, l’accent étant désormais mis sur les phases de reconstruction, notamment des espaces intérieurs et des façades. Conçue par le cabinet L43 Architectures, l’infrastructure comportera deux étages. À son ouverture, le rez-de-chaussée sera réservé aux usagers, tandis que l’étage supérieur sera dédié aux professionnels. Le bâtiment sera aussi équipé des dernières technologies pour mieux répondre aux différents besoins de tous.

Ce projet de réaménagement représente un investissement évalué à 1,5 million d’euros pour la Ville de Saint-Tropez.