Var : à Saint-Maximin, poursuite des travaux du complexe sportif du « Clos de Roques »

Le 25 avril dernier, Alain Decanis, le maire de Saint-Maximin (Var), a fait le point sur l'avancement des travaux de construction du complexe sportif du « Clos de Roques ». L’aménagement de cet équipement sportif a été lancé en 2022 et devrait être achevé à l’été prochain.

Le projet inclut la création d’un stade de football et d’un stade de rugby. L’aménagement d’une piste d'athlétisme d’une longueur de 400 mètres, d’une autre mesurant 100 mètres, avec six couloirs et des zones de saut, est également prévu. S’y ajoutera la construction d'un demi-terrain de football pour les jeunes et les femmes, de deux terrains de basket 3 x 3, d’un terrain pour le beach-volley et d’un autre pour le beach handball. Des vestiaires, un club-house, diverses installations ainsi qu’un parking pour les joueurs et managers et 220 places de stationnement public complèteront l’ensemble.

Au total, un budget d’environ 10 millions d'euros a été injecté par la municipalité pour la concrétisation du programme.