Valse de nominations au patrimoine et à l'architecture

Trois nouvelles nominations ont été annoncées par le ministère de la Culture ce 17 février 2021...

Valse à trois temps - voire jeu de chaises musicales - au ministère de la Culture où un communiqué de presse a annoncé de nouvelles nominations dans les secteurs du patrimoine et de l'architecture.

Au premier temps de la valse, Jean-François Hébert est nommé Directeur général des Patrimoines et de l’Architecture, en remplacement de Philippe Barbat. Il prendra ses fonctions à compter du 8 mars. Conseiller maître à la Cour des comptes, Jean-François Hébert a présidé la Cité des sciences et de l'industrie de 2002 à 2007 avant de diriger le cabinet de Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication de 2007 à 2009. Il a ensuite assuré la présidence de l'établissement public du château de Fontainebleau. « Dans ses nouvelles fonctions, Jean-François Hébert s'attachera à mettre en œuvre la nouvelle organisation de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, à accompagner les acteurs publics et privés du secteur confrontés à la crise sanitaire et à donner sa pleine efficacité au plan de relance en faveur du patrimoine qui atteint le niveau historique de 614 millions d'euros. » précise le communiqué du ministère.

Au deuxième temps de la valse, Catherine Chevillot est nommée, à compter du 8 mars 2021, à la présidence de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Conservatrice du patrimoine, Catherine Chevillot vient d’achever son troisième mandat à la tête du musée Rodin qu’elle dirigeait depuis 2012. « Elle veillera à assurer le développement de la Cité de l’architecture et du patrimoine, opérateur national dédié à la diffusion et la valorisation de cette discipline, lieu de ressources, de formation et de débats ouvert au grand public. Elle aura également notamment comme missions de renforcer l’identité scientifique et culturelle de la Cité, lieu de référence pour les professionnels et non professionnels, et de développer l’offre de formation. » Elle succède à Marie-Christine Labourdette.

Au troisième temps de la valse, la même Marie-Christine Labourdette est nommée à la tête de l’Etablissement public du château de Fontainebleau à compter du 8 mars prochain. Marie-Christine Labourdette était, depuis 2018, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine, après avoirnotamment exercé les fonctions de directrice des musées de France au ministère de la culture (2008-2018). Elle aura pour mission de poursuivre le développement du château de Fontainebleau en menant une politique des publics et une programmation culturelle de premier plan. Elle succède à Jean-François Hébert.