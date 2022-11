Valorisation locale de terres excavées : ECT duplique son modèle

Leader francilien de la valorisation locale des déchets inertes du BTP, ECT prévoit de dupliquer son modèle dans des implantations régionales et internationales. Dans les cinq ans à venir, l’entreprise de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires et 200 salariés anticipe un doublement de sa taille, grâce à la multiplication d’opérations d’aménagement de sites non bâtis, produits avec des terres excavées localement.