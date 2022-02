Valobat se renforce encore

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Valobat Supprimer éco-organisme Supprimer REP BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le futur éco-organisme accueille six nouveaux actionnaires dont deux acteurs régionaux importants dans le négoce : les enseignes Plattard et VM.

Le candidat à l’agrément d’éco-organisme, initié par Saint-Gobain, poursuit son extension. Après avoir enregistré il y a quelques semaines l’arrivée dans son capital de Cigo, le Syndicat des carrières indépendants du Grand Ouest et l'Union des industriels et constructeurs bois (UICB), il annonce l’arrivée de six nouveaux actionnaires. Parmi eux, on compte deux acteurs régionaux majeurs du négoce de matériaux : la branche distribution du Groupe Plattard et ainsi que l’ensemble des trois activités du Groupe Herige dont Edycem (béton), Atlantem (menuiserie) et VM (négoce).

Le pôle bois s’étoffe

Entrent également au capital trois acteurs de la filière bois: la Fédération Nationale du Bois (FNB), Beaulieu International Group (BIG) représenté par sa division Beaulieu Flooring Solution (producteur de revêtements de sol PVC, Stratifié, LVT et Parquet contrecollé) et Swiss Krono (fabricant de panneaux et dalles OSB et producteur de panneaux mélaminés décors). Ils intègrent tous les trois le Comité de secteur bois. Enfin, Buitex (isolant écologique) complète le Comité de Secteur Laines Minérales.

