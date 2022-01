Valobat : Rami Jabbour nommé directeur de la communication et du marketing

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Déchets négoce Supprimer Négoce Supprimer Mouvements Supprimer Industrie Supprimer Valobat Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cet ancien de chez Placo rejoint le futur éco-organisme.

Après une dizaine d'années chez Placo comme responsable marketing, marchés, clients et digital, Rami Jabbour rejoint Valobat. Présidé par Hervé de Maistre, ancien DG de Placo, cet organisme fédère une trentaine de distributeurs, d'industriels et de fédérations d'industriels en vue de la mise en place de la REP PMCB (produits et matériaux de la construction et du bâtiment). Valobat devrait obtenir prochainement l'agrément pour devenir éco-organisme, et collecter la taxe destinée à financer le tri, la collecte et la revalorisation des déchets du bâtiment.