Valobat part en campagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Déchets négoce Supprimer France Supprimer REP BTP Supprimer Déchets de chantier Supprimer Déchets Supprimer Valider Valider

Entre le 28 octobre et le 30 décembre 2021, l’éco-organisme se lance dans un tour de France avec au programme six réunions régionales. Les objectifs : faire le point sur la mise en place de la filière REP Bâtiment au 1er janvier 2022 et recruter.

La compétition entre les éco-organismes pour la mise en œuvre opérationnelle de la filière de collecte et de traitement des déchets issus des produits et matériaux de la construction du bâtiment (PCMB) est lancée. Après Valdelia qui a annoncé il y a deux semaines rencontrer les professionnels du bâtiment dans une série de réunions régionales, c’est au tour de Valobat de partir draguer les industriels et les distributeurs.

Sur le même sujet Valdelia drague les professionnels du bâtiment

L’éco-organisme propose une tournée de six réunions régionales d’informations dont les « maitres-mots seront, d’après le communiqué, pédagogie, proximité, sens du collectif et anticipation ». Organisées sous forme de plénière de 2 heures, elles seront animées par son Président et ancien directeur général de Placo et Isover, Hervé de Maistre. « Il présentera les enjeux de la loi AGEC, ses obligations, et l’offre de services Valobat pour accompagner les professionnels dans cette transition majeure. Un temps convivial, autour d’un cocktail, permettra de prolonger les échanges. »

Six villes sont au programme : Lille (28 octobre), Nantes (5 novembre), Lyon (10 novembre), Paris (16 novembre), Marseille (19 novembre), Toulouse (30 novembre).