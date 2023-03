Valobat annonce l’ouverture des déclarations pour les metteurs sur le marché

C’est parti. Valobat a décidé d’ouvrir ses services depuis le 1er mars, et jusqu’au 31 mai, pour tous les metteurs sur le marché. Les industriels fabricants, distributeurs et importateurs de produits et matériaux de construction adhérents sont concerné par cette démarche. Ils devront « simplement » se connecter sur l’espace MyValobat sur le site de l’éco-organisme.

Huit mois de déclaration

Valobat tient à préciser que compte tenu du démarrage de la REP au 1er mai 2023, il propose en option de déclarer une année pleine sur laquelle il appliquera un ratio de 8/12ème. Sur la base de l’éco-contribution dimensionnée, l’équivalent d’un prévisionnel, l’éco-organisme adressera quatre factures bimestrielles. « Début 2024, les adhérents déclareront leurs mises sur le marché réelles en 2023 et une régularisation sera effectuée si nécessaire », précise-t-il dans un communiqué.

De l’accompagnement

Pour accompagner les metteurs sur le marché dans leur démarche, Valobat a mis en place des tutos ainsi qu’un guide de la déclaration. Par ailleurs, il proposera dès la mi-mars, et ce jusqu’à fin mai 2023, une série de webinars Live-Chats hebdomadaires. A noter que les entreprises adhérentes à Valobat peuvent bénéficier du service ValoDecode, un service d’aide à la codification de leur base de données.