« Validé » par la crise, PlanRadar évolue avec ses utilisateurs

Malgré la situation sanitaire et la crise économique, PlanRadar et sa solution de gestion collaborative des projets de construction ont performé en 2020 : 100% de croissance. Avec des ambitions renforcées, la branche française du groupe autrichien développe de nouvelles fonctionnalités sur demande… de ses clients.

En mars 2020, une levée de fonds de 30 M€ permettait au groupe autrichien de solutions logicielles pour la gestion collaborative des projets de construction, PlanRadar, de se lancer sur le marché français. En octobre dernier, le « country manager France », de PlanRadar, Matthieu Walckenaer espérait doubler ses effectifs.

C’est chose faite aujourd’hui grâce aux performances du groupe (+100% de croissance) qui a su offrir pendant la crise une solution aux entreprises dont les déplacements étaient limités.

« Une étude réalisée auprès de nos clients a montré que 36% des entreprises de construction et 37% de leurs sous-traitants ont pu continuer à mener à bien leurs projets tout en réduisant les contacts physiques. Et pour 33% des investisseurs, PlanRadar a permis la poursuite des projets à distance », se félicite Matthieu Walckenaer. « Nous avons la preuve qu’on peut limiter le présentiel et optimiser le temps de nos utilisateurs. »

