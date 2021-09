Valérie Sfartz, directrice d’Artibat : « Artibat, un rendez-vous fort pour la profession »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Rennes Métropole Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus grand salon français de l’univers des BTP en région, Artibat se déroulera à Rennes (35) du 14 au 16 octobre. En juillet dernier, Stores et Fermeture a rencontré sa directrice, Valérie Sfartz, qui s’est montrée optimiste et enthousiaste de réunir les acteurs du secteur.

Comment se présente cette session d’Artibat 2020+1 ?

Les chiffres sont bons, déjà 95 % de la surface (65 000 m²) réservée et plus de 800 exposants à trois mois du salon. Je le vois comme un vrai signal d’une envie des exposants de revenir en présentiel et rencontrer les professionnels, et aussi une marque de confiance. Pendant ces derniers mois, nos exposants nous ont suivis. Nous avons un taux de renouvellement proche de 70 %, ce qui est assez exceptionnel sur un salon professionnel. Tous les grands acteurs nationaux seront là, voire internationaux. Nous avons 12 % d’exposants étrangers, les Européens ont confirmé leur présence. Sur le secteur menuiserie, nous avons une offre assez représentative et très intéressante. De plus, 74 % des fabricants viennent en direct, c’est donc un lieu unique pour se faire expliquer les innovations, leurs spécificités, par ceux qui les ont conçues et fabriquées.

Le changement de date d’Equipbaie, qui a lieu cette année, avant Artibat a-t-il changé la donne pour vous ?

Pas du tout. Artibat, c’est une offre globale pour tous les métiers du bâtiment. Sur le salon, le menuisier va d’abord sur le secteur menuiserie. Mais il fait de la maçonnerie, a besoin de s’équiper donc il va voir les derniers outils sur le pôle Équipement, il va peut-être vouloir acquérir un véhicule et se diriger sur le pôle gros matériel TP, etc. C’est toute la particularité d’Artibat, à la fois des vrais pôles spécialisés. Ce sont de véritables salons dans le salon.

Artibat est aussi un salon organisé par la Capeb Pays-de-la-Loire. Cela joue-t-il dans sa différenciation ?

On a cette particularité. On a dans notre ADN la problématique de fabriquer un salon qui puisse correspondre aux attentes des artisans. Nous cultivons ce savoir-faire depuis 32 ans, et aujourd’hui, sur 40 000 visiteurs, 40 % sont des artisans du bâtiment. Avec les années, notre visitorat s’est étendu à la prescription. Les maîtres d’œuvres et les architectes viennent aussi découvrir les produits, parce que pour l’acte de construire il faut connaître l’offre. Le salon est plutôt bien positionné, avec une offre claire et stable. Les exposants savent exactement qui ils vont accueillir sur leur stand.

Pour les animations autour de l’exposition, vous avez choisi deux thématiques au cœur des préoccupations des acteurs du bâtiment…

Le premier sujet, ô combien d’actualité, est la rénovation énergétique performante des bâtiments porté par la marque Cirq. C’est un événement dans l’événement, qui se traduira par la mise en avant de produits de

10 start-up sélectionnées par un jury d’experts et de cycles de conférences inspirantes pendant les trois jours du salon, notamment sur le réchauffement climatique. Le second thème sera le confort d’usage, en association avec HB Bâtiment, avec notamment une expérience proposée aux professionnels autour de la sensation de perte d’autonomie. Vêtus d’un simulateur de vieillissement, les visiteurs seront durant quelques minutes démunis de leurs pleines capacités motrices et sensorielles – grâce à un équipement spécifique – afin d’être plongés dans certaines situations du quotidien dans lesquelles l’aménagement et les matériaux utilisés sont bien souvent inadaptés. Ces deux thématiques concernent au plus haut point le secteur de la menuiserie avec les solutions techniques d’accès PMR ou la domotique.

Dans nos secteurs, les entreprises sont face à une explosion de leur activité, jamais vue. Les poseurs-installateurs vont-ils pouvoir donner de leur temps pour Artibat ?

Artibat est un vrai rendez-vous pour les poseurs-installateurs. Ils sont invités par leurs fournisseurs exposants qui veulent les voir après plus d’un an de relations distanciées. Cette rencontre est sans doute encore plus importante que jamais cette année. Je fais confiance à nos exposants : ils vont inviter leurs clients et prospects et je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde attend ce rendez-vous, côté exposants comme côté visiteurs. Et puis, un salon, cela permet d’être en veille, de discuter sur ce qui va se faire demain, parce qu’il faut qu’on soit proactifs et que l’on puisse proposer des choses nouvelles à nos clients. Sur un salon, en une journée, on a une vue globale de tout ce qui peut se faire. Alors que sans, il faudrait plus de temps pour aller trouver les informations. Les préenregistrements en ligne fonctionnent normalement. Artibat est un rendez-vous fort pour la profession.

La situation sanitaire vous oblige-t-elle à des mesures spécifiques ?

Le pass sanitaire sera obligatoire. Nous sommes en contact avec l’Agence régionale de santé ainsi que la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui se chargent de la mise en place des mesures gouvernementales. Nous sommes un établissement recevant du public. Ce sera donc pass sanitaire ou test PCR négatif datant de moins de 48 h pour tous, exposants, visiteurs, prestataires, etc. En tant qu’organisateurs, nous allons mettre en place tous les contrôles nécessaires au respect de la réglementation.